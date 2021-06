Celebre el Mes del Audiolibro con Power Shift – How Latinos in California Transformed Politics in America

Los ángeles--(business wire)--jun. 24, 2021--

Junio es el mes del audiolibro y la oportunidad perfecta para leer Power Shift – How Latinos in California Transformed Politics in America (Cambio de poder: cómo los latinos de California transformaron la política en los Estados Unidos), el cual está narrado por Thom Rivera y que fue lanzado hace poco en formato de audiolibro en Amazon, Audible y iTunes.

Publicado originalmente en agosto de 2018 por Berkeley Public Policy Press, el sello editorial del Institute of Governmental Studies en UC Berkeley, Power Shift subió a la cima de los "Últimos lanzamientos de liderazgo político" de Amazon con rapidez el 31 de agosto de 2018.

De autoría conjunta de George L. Pla, Fundador y Director Ejecutivo de Cordoba Corporation, y David R. Ayón, Estratega Sénior y Asesor de Decisiones Latinas y profesor en Loyola Marymount University y UC Berkeley, Power Shift relata los orígenes y el desarrollo de diez líderes latinos de Los Ángeles, "Los Diez", que transformaron la política y el gobierno, lo que forjó una tradición política progresista en el proceso. El libro narra la revolucionaria elección del primer mexicano-americano a la Asamblea de Los Ángeles en 1949 para el liderazgo actual de California y su pesado papel en el panorama político nacional.

“Tal como escribió el Secretario Leon Panetta en su Prólogo para Power Shift, el libro es parte de la gran historia estadounidense en la lucha por la igualdad en nuestra democracia”, afirmó el coautor George L. Pla. “Si bien la perspectiva se centra en la política latina, esta es una historia estadounidense y hace eco de la experiencia de otros grupos étnicos que se destacaron en las generaciones anteriores de la política del país”.

Después del exitoso lanzamiento del libro en el Ayuntamiento de Los Ángeles en agosto de 2018, los coautores Pla y Ayón comenzaron una gira promocional del libro en colegios y universidades de California. La gira, que incluyó paneles de discusión con varios de los líderes que aparecen en Power Shift, culminó con un evento en el Capitolio del estado con el gobernador Gavin Newsom. George Pla y David Ayón también han brindado presentaciones sobre Power Shift a organizaciones cívicas, empresariales y comunitarias.

Debido al creciente interés en los estudios étnicos en California, el relato histórico detallado de la experiencia política latina que brinda Power Shift representa un recurso único para respaldar los programas de escuelas secundarias e instituciones de educación superior. El equipo de Power Shift se está reuniendo con educadores y administradores de los sistemas de universidades comunitarias de California, UC y CSU, con el fin de revisar Power Shift para poder adoptarlo a sus manuales. Actualmente, hay una versión abreviada de Power Shift, que se encuentra en desarrollo para el “Lector Joven” destinado a cursos de estudios étnicos para secundarias.

Para obtener información acerca de Power Shift o para comprar una copia del libro, visite: www.PowerShiftBooks.com.

