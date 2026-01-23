Celebridades de todo el mundo asisten al funeral de Valentino en Roma

Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron el viernes en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow

La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un "titán de la moda" que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke

"Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar", escribió en Instagram

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, o la editora de moda Anna Wintour

La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja

Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado "rojo Valentino"

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad