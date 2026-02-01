Celebridades en los Grammy critican política migratoria de Trump

La temporada de premios en los espectáculos ha coincidido con la campaña de deportación masiva de la administración Trump en Minneapolis, obligando a los artistas a decidir si se unen a la creciente revuelta cultural contra las medidas severas de inmigración y cómo hacerlo.

Estas interrogantes surgieron nuevamente el domingo cuando las mayores estrellas de la música caminaron por la alfombra roja en los Grammy. Los activistas pasaron la semana presionando a las celebridades para que usaran prendedores en protesta por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en las ciudades, trabajando con sus equipos para difundir el mensaje y distribuyéndolos en los múltiples eventos previos a la ceremonia.

Los organizadores vieron un mayor apoyo el domingo que en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó y mató al enfermero de 37 años Alex Pretti y agentes federales detuvieron al niño de 5 años Liam Conejo Ramos. El reciente arresto del periodista Don Lemon solo añadió más al clamor.

Además, como señaló un organizador, los Grammy tienden a atraer a un público menos adverso al riesgo que las ceremonias de Hollywood.

“Estas son personas conocidas por espectáculos de seis escenarios, disfraces locos, ser un poco rebeldes, punk rock — así es la industria de la música. Y por eso, creo que tiene sentido que veamos un buen apoyo”, dijo Jess Morales Rocketto, directora ejecutiva de Maremoto. "Estos pines son mucho más que un momento en la alfombra roja. Se trata de que la gente tome una posición y haga lo que pueda para presentarse y decir que ICE debería estar fuera de nuestras comunidades”.

A principios de la semana, la cantante mexicoestadounidnse Becky G tenía un mensaje explícito para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en las uñas que llevaba al evento Persona del Año MusiCares.

Pines de protesta en la alfombra roja

Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaban ropa de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Kehlani insultó al ICE en su discurso de aceptación por el premio a mejor interpretación de R&B.

Vernon, cuyo grupo Bon Iver está nominado al mejor álbum de música alternativa, dijo que llevaba un silbato para honrar a los observadores civiles que han documentado las acciones de los agentes federales en las calles.

“Creo que hay una razón por la que existe la música y es para sanar y unir a la gente”, dijo a The Associated Press. “Pero el verdadero trabajo lo hacen esos observadores en el terreno en Minneapolis. Solo queremos reconocerlos”.

En el Festival de Cine de Sundance la semana pasada, varias celebridades llevaban prendedores que decían “ICE OUT” (Fuera ICE) durante sus apariciones en la alfombra roja, incluyendo a Natalie Portman, Olivia Wilde y Zoey Deutch, quien también llevaba un pin que decía “BE GOOD”, en referencia a Renee Good, quien fue asesinada por un oficial de ICE el mes pasado.

Wilde dijo a la AP que estaba “horrorizada por esta serie de asesinatos que de alguna manera estamos legitimando y normalizando".

“Es realmente difícil estar aquí y estar celebrando algo tan alegre, hermoso y positivo cuando sabemos lo que está sucediendo en las calles", añadió. "Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia, y estamos con ellos. Y si podemos hacer algo con nuestras plataformas, ya sabes, podemos alzar la voz y exigir que ICE se retire”.

Portman se emocionó cuando le preguntaron sobre su pin de “ICE OUT" en el estreno de su nueva película, “The Gallerist”.

“Soy muy afortunada de estar aquí en una comunidad creativa y alegre celebrando una película de la que estamos realmente orgullosos. Pero es imposible ignorar lo que ICE está haciendo a nuestro país. Y estoy muy inspirada, sin embargo, por todos los increíbles, increíbles estadounidenses que están saliendo y apoyándose mutuamente y estando allí en las comunidades. Es hermoso”, dijo la actriz mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Razones por las que las celebridades pueden no hablar

En cuanto a los Grammy, Rocketto, la organizadora comunitaria que fundó el grupo de defensa latino Maremoto, dijo que es “una especie de lotería” en cuanto a qué artistas realmente usan los prendedores.

Describió una serie de fuerzas de la industria que trabajan en contra de la expresión política de los artistas. El espectáculo es transmitido por CBS, que fue recientemente tomado por David Ellison — el hijo del multimillonario Larry Ellison, un partidario del presidente Donald Trump. Las objeciones podrían venir de las compañías discográficas, los gerentes o los socios corporativos.

“Tal vez la casa de diseño que hizo su trato de moda para la alfombra roja no quería que literalmente hicieran agujeros en el vestido”, dijo. "Hay como un millón de razones para que la gente no lo haga”.

Los artistas también podrían enfrentar peligros personales. Morales Rocketto señaló las amenazas de la administración Trump de colocar agentes de ICE en la próxima actuación de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, “uno de los artistas más invencibles” en su opinión.

“No me sorprendería si vemos a algunos artistas latinos llevándolos", dijo sobre los pines. "Pero la realidad es que solo porque los artistas latinos sean ricos y famosos, no significa que estén exentos de la falta de seguridad que permea a tantos latinos y familias latinas. Ellos mismos pueden ser indocumentados o solo tener una tarjeta de residencia o tener familias de estatus mixto."

La escritora de cine de AP Lindsey Bahr y la periodista de AP Brooke Lefferts contribuyeron a este despacho desde Park City, Utah.