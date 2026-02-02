Celeres eleva su previsión para la cosecha de soja 2025/26 de Brasil y prevé un récord

SAO PAULO, 2 feb (Reuters) - La consultora agroindustrial Celeres espera que la cosecha de soja de Brasil en 2025/26 alcance un récord de 181,3 millones de toneladas métricas, según un informe publicado el lunes, en el que eleva su previsión desde los 177,2 millones de toneladas anteriores.

La producción superaría en 5% a la de la temporada 2024/25, según Celeres.

"Con el inicio de la cosecha 2025/26, algunas regiones han sorprendido positivamente en términos de rendimiento", dijo la consultora. "Gracias a las condiciones climáticas favorables durante gran parte del ciclo de cultivo, el sur de Brasil destaca en la temporada actual".

(Reporte de Roberto Samora e Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)