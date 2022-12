Céline Dion cancela gira a causa de un "trastorno neurológico"

La cantante canadiense Céline Dion anunció este jueves que tendría que cancelar una serie de presentaciones de su gira europea, prevista en febrero, a causa de un "trastorno neurológico muy raro" que afecta sus capacidades vocales.

En un video de cinco minutos publicado en Instagram, explicó a sus fans con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre "problemas de salud desde hace mucho tiempo".

"Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro, conocido en inglés como el 'síndrome de la persona rígida' (stiff-person syndrome)", explicó.

Ese problema genera una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente.

El problema impide "utilizar las cuerdas vocales", explica en el video Dion.

"Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero", explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un "excelente equipo médico".

"No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro", añadió.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud el 'síndrome de la persona rígida' afecta el doble de veces a las mujeres que a los hombres y en caso de no tratarse puede causar graves dificultades para caminar e impactar de forma significativa las habilidades personales en las rutinas diarias.

La intérprete ya había evocado en la pasada primavera espasmos que la obligaron a aplazar también sus conciertos europeos.

Como parte de la gira europea del "Courage World Tour", Dion tenía previsto arrancar sus conciertos en la República Checa en febrero. Antes de su suspensión por la pandemia de covid-19, Dion alcanzó a dar 52 presentaciones de su gira, que empezó en 2019.

"Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho todo mi vida y lo que más amo hacer", dijo Dion al romper en llanto.

"Extraño verlos a todos ustedes, estando en el escenario, actuando para ustedes", declaró la cantante.

Esta sería la primera gira global de conciertos en una década de la ganadora del Grammy, y la primera sin su esposo y manager, Rene Angelil, que murió de cáncer en 2016.

Dion, de 54 años, pasó de la pequeña ciudad de Quebec a tener fama mundial en la década de 1990 con "My Heart Will Go On" del filme "Titanic", de James Cameron, y con su éxito "The Power of Love", y continuó haciendo giras en todo el mundo.

"Tengo la esperanza de estar en camino de recuperarme. Ese es mi objetivo", afirmó la cantante.

mch-pgr/jz/mb/cjc/ll

AFP