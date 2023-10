Estocolmo--(business wire)--oct. 3, 2023--

Cellbunq, proveedor líder de plataformas de verificación integral especializado en verificación empresarial (KYB), se complace en presentar soluciones innovadoras que simplifican la incorporación de clientes, aceleran la generación de ingresos, optimizan los costes operativos y establecen una confianza inquebrantable con los responsables del cumplimiento.

Experiencias nativas de contratación:

El compromiso constante de Cellbunq con las experiencias de incorporación excepcionales se ejemplifica en nuestras experiencias de incorporación nativas. Estos itinerarios van más allá de la simple traducción de los pasos del usuario; ofrecen una comprensión en profundidad de los documentos aceptados en regiones específicas, garantizando una claridad absoluta con respecto a los requisitos de documentación.

Gracias a la solución integral Know Your Business (KYB) de Cellbunq, las empresas pueden incorporar sin problemas a clientes de más de 190 países en cuestión de minutos. Nuestra plataforma modular, capaz de acoger diversos procesos de incorporación, reduce sistemáticamente el tiempo de obtención de ingresos (TTR, por sus siglas en inglés) y, con los procesos de incorporación nativos, mejora significativamente las tasas de conversión globales permitiendo captar más clientes.

Clasificaciones de riesgo automatizadas:

En nuestra búsqueda continua por agilizar la incorporación y la toma de decisiones informadas, Cellbunq introduce las clasificaciones de riesgo automatizadas. Esta innovadora función permite a las empresas definir criterios para clasificar a los clientes en las categorías de sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, etcétera. Nuestro sistema evalúa y asigna de forma autónoma las clasificaciones de riesgo, facilitando la incorporación y reforzando al mismo tiempo las prácticas de gestión de riesgos.

Al incorporar clasificaciones de riesgo automatizadas, Cellbunq no solo facilita el proceso de incorporación, sino que también dota a las empresas de una herramienta potente para la toma de decisiones basada en datos. Este avance refuerza el compromiso de Cellbunq de ofrecer experiencias de incorporación seguras, eficientes y que cumplan la normativa.

Solución completa de cumplimiento criptográfico:

Cellbunq también ha presentado una solución integral de cumplimiento criptográfico, que permite a los criptocomerciantes cumplir con las normas regulatorias globales, que abarcan los requisitos de Know Your Business (KYB), Know Your Customer (KYC), antilavado de capitales (AML, por sus siglas en inglés), control criptográfico y reglas de circulación. Estas mejoras consolidan a Cellbunq como líder en procesos de incorporación eficientes y soluciones de cumplimiento, beneficiando a clientes de todo el mundo.

En Cellbunq, nuestra misión es hacer posible que los clientes aceleren los ingresos, optimicen los costes y se conviertan en el mejor aliado que todo responsable de cumplimiento desea. Con nuestros procesos de incorporación nativos, clasificaciones de riesgo automatizadas y soluciones completas de cumplimiento, ayudamos a las empresas a alcanzar estos objetivos sin ningún problema.

A medida que el escenario empresarial sigue evolucionando, Cellbunq mantiene su compromiso por ofrecer soluciones innovadoras que impulsen el éxito de nuestros clientes y, al mismo tiempo, favorezcan una incorporación eficiente, una optimización de los costes y una excelencia en la gestión del cumplimiento normativo.

