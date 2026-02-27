Cellnex aumenta su ebitda un 7,1% en 2025 gracias a una mayor demanda

BARCELONA, 27 feb (Reuters) - Cellnex, el mayor operador de torres de telefonía móvil de Europa, con sede en España, informó el viernes de un aumento del 7,1% en su ebitda ajustado para 2025, gracias a que los ingresos crecieron un 5,8%, hasta alcanzar los 4.000 millones de euros (US$4.720 millones), debido a la fuerte demanda del mercado.

Los analistas encuestados por LSEG esperaban unos ingresos ligeramente superiores, de 4.200 millones de euros. Los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) de Cellnex, de 3.300 millones de euros, estuvieron en consonancia con las expectativas.

Sin embargo, Cellnex registró una pérdida neta doce veces superior, de 361 millones de euros, en comparación con los 28 millones de euros de 2024, lo que atribuyó al impacto puntual de su plan de reorganización en España, que ha incluido despidos y deterioros.

Esta cifra superó las expectativas de los analistas, que pronosticaban unas pérdidas de 156 millones de euros.

