Cellnex completa fijación del precio de dos series de bonos con vencimiento en 2031 y 2036
9 ene (Reuters) - Cellnex Telecom SA:
* DIJO EL JUEVES QUE CELLNEX FINANCE COMPLETÓ LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE DOS SERIES DE BONOS DENOMINADOS EN EUROS
* LOS BONOS DE LA SERIE A, CON VENCIMIENTO EL 19 DE ENERO DE 2031, ASCIENDEN A 750 MILLONES DE EUROS, DEVENGARÁN UN CUPÓN DEL 3,000%
* LA SERIE A SE EMITIRÁ A UN PRECIO DEL 98,494% DE SU VALOR NOMINAL
* BONOS DE LA SERIE B, CON VENCIMIENTO EL 19 DE ENERO DE 2036, POR UN TOTAL DE 750 MILLONES DE EUROS, DEVENGARÁN UN CUPÓN DEL 3,875%
* LA SERIE B SE EMITIRÁ A UN PRECIO DEL 98,304% DE SU VALOR NOMINAL
* SE ESPERA QUE LOS BONOS SEAN ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO REGULADO DE EURONEXT DUBLIN
* EL DESEMBOLSO DE AMBAS SERIES ESTÁ PREVISTO PARA EL 19 DE ENERO DE 2026
