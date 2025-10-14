LA NACION

Cellnex realizará una reducción de capital del 3,41% de las acciones

14 oct (Reuters) - Cellnex Telecom SA:

* DIJO EL LUNES que ha acordado ejecutar la reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del programa de recompra

* El capital social quedará reducido en 6 millones de euros mediante la amortización de 24,1 millones de acciones propias

* Se ha acordado que la reducción de capital se lleve a cabo con cargo a la reserva por prima de emisión y sin devolución de aportaciones

* Una vez inscrita en el Registro Mercantil, la sociedad solicitará la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las bolsas españolas

