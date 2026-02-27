LA NACION

Cellnex registra unas pérdidas netas de 361 millones de euros en el ejercicio 2025

27 feb (Reuters) - Cellnex Telecom S.A.:

* PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO DE 361 millones DE EUROS

* REAFIRMA SUS PREVISIONES PARA 2027

* PREVÉ PARA 2026 UNOS INGRESOS DE ENTRE 4.080 Y 4.180 millones DE EUROS Y UN EBITDA AJUSTADO DE ENTRE 3.430 Y 3.530 millones DE EUROS

* PREVÉ PARA 2026 UN FLUJO DE CAJA LIBRE RECURRENTE DE ENTRE 1.900 Y 2.000 millones DE EUROS, Y UN FLUJO DE CAJA LIBRE DE ENTRE 600 Y 700 millones DE EUROS

* INGRESOS DEL EJERCICIO EXCLUYENDO LOS TRANSFERIDOS: 4.000 millones DE EUROS

* EBITDA AJUSTADO DEL EJERCICIO: 3.320 millones DE EUROS

