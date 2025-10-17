Cellnex vende su unidad francesa de centros de datos por 391 millones de euros

17 oct (Reuters) - La española Cellnex dijo el viernes que ha firmado un contrato de opción de venta de la totalidad de su 99,99% de capital social en Towerlink France a Vauban Infra Fibre por 391 millones de euros (US$458 millones).

La operación, realizada a través de la filial francesa del mayor operador europeo de torres de telefonía móvil, se pagará íntegramente en efectivo en la fecha de cierre de la transacción.

En septiembre, Reuters informó —citando a personas familiarizadas con el asunto— de que Cellnex estaba discutiendo con asesores una posible venta de su negocio de centros de datos en Francia para centrarse en su actividad principal mientras cambia de estrategia y pasa de las adquisiciones a reforzar sus finanzas.

Towerlink France es la empresa responsable de las principales operaciones de centros de datos de Cellnex en Francia.

A principios de este año, Cellnex vendió su negocio austriaco por un valor empresarial de 803 millones de euros y su unidad irlandesa por 971 millones de euros.

(1 dólar = 0,8538 euros) (Información de João Manuel Maurício en Gdansk; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)