Celta de Vigo domina 3-0 al Dinamo de Zagreb
El equipo español Celta de Vigo sumó este jueves su tercera victoria en Europa League tras golear 3-0 en su visita...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El equipo español Celta de Vigo sumó este jueves su tercera victoria en Europa League tras golear 3-0 en su visita al Dinamo de Zagreb croata.
Con un doblete del delantero español Pablo Durán (4', 44') y un gol contra su portería del defensa Sergi Domínguez (28'), el club gallego dejó el partido resuelto antes del descanso.
Los hombres de Claudio Giráldez suman nueve puntos, tras haber ganado sus tres últimos partidos en la competición continental.
Se sitúan provisionalmente en tercera posición, acercándose al objetivo de terminar la fase de grupo único entre los primeros ocho equipos para acceder directamente a octavos de final.
bur-dam/raa/
Más leídas
- 1
Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
- 2
Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
- 3
Villa del Parque: un jubilado atacó a una joven por estacionar el auto frente a su casa
- 4
Balearon a una mujer que navegaba con amigos por un arroyo en Escobar