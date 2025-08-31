Celta rescata un punto 'in extremis' y rompe el pleno del Villarreal (1-1)

LA NACION

El Celta rescató este domingo un punto en el tiempo de descuento ante el Villarreal (1-1), que ya soñaba con irse al parón de selecciones como líder de LaLiga junto al Real Madrid, a la espera de lo que hagan Barcelona y Athletic.

Un tanto de Borja Iglesias (90+4) arruinó la victoria del 'Submarino amarillo', que se había adelantado gracias a un gol del marfileño Nicolas Pépé (53), en partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato español.

De esta manera, el equipo gallego cortó la racha de dos victorias seguidas del Villarreal de Marcelino, que se queda segundo de manera provisional en la tabla con 7 puntos, dos menos que el club blanco.

Este domingo, el Barça y el Athletic visitan al Rayo y Betis respectivamente, mientras que el Espanyol recibe a Osasuna.

