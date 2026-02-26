Celta y Nottingham cumplen en Europa League, Celtic y Estrella Roja caen

En una vuelta de los playoffs de la Europa League sin grandes sorpresas, el Celta de Vigo y el Nottingham Forest terminaron este jueves el trabajo que habían empezado en la ida y se clasificaron a octavos de final, una ronda que no pudieron alcanzar los históricos Celtic y Estrella Roja.

El Celta, único equipo español en este playoff porque el Betis consiguió clasificarse directamente en la fase regular, había ganado en la ida 2-1 en Grecia y en su estadio de Balaídos se impuso por 1-0, con un solitario tanto del sueco Williot Swedberg en el minuto 63.

También había vencido como visitante en la ida el Nottingham Forest, en su caso 3-0 en el campo del Fenerbahçe, pero tuvo más problemas de los esperados en la vuelta en Inglaterra.

Pagando un exceso de relajación, el Forest vio cómo su rival de Estambul se adelantaba 2-0 en el marcador y quedaba a un gol virtualmente de forzar la prórroga, pero un tanto de Callum Hudson-Odoi permitió acortar y dar tranquilidad al Nottingham, que perdió el partido 2-1 pero se clasificó igualmente, sin más sobresaltos, gracias al colchón de la ida.

El Celtic, un excampeón de Europa, llegó a ganar 1-0 en el campo del Stuttgart alemán, que hizo valer la victoria 4-1 de la ida en Escocia, mientras que el Lille francés, que había caído 1-0 en casa en la ida, remontó en la prórroga (2-0) en su visita al Estrella Roja, también uno de los clubes del continente en tener el honor de haberse coronado en el pasado en el máximo torneo europeo.

El Bolonia italiano, el Ferencvaros húngaro, el Panathinaikos griego y el Genk belga completaron la lista de clasificados a octavos.

En la Conference League, donde también se disputó la vuelta de los playoffs, el duelo más destacado se vivió en Florencia, donde la Fiorentina bordeó el desastre antes de poder eliminar al Jagiellonia Bialystok polaco en la prórroga.

En la ida, la Viola había vencido 3-0 en Polonia, pero el equipo de Bialystok consiguió ese mismo resultado al término de los noventa minutos reglamentarios, forzando la media hora suplementaria.

Allí los italianos, apenas 16º en la Serie A, reaccionaron y con dos goles consiguieron tranquilizar la situación. Perdieron 4-2 en este partido, pero gracias al triunfo de la ida pudieron clasificarse a los octavos del tercer torneo continental UEFA en importancia.