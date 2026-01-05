Celtic Glasgow destituye a Wilfried Nancy, su tercer entrenador de la temporada

El Celtic escocés destituyó a su entrenador francés Wilfried Nancy después de solo ocho partidos, seis de ellos saldados con derrota, anunció este lunes el club de Glasgow, que busca su cuarto técnico esta temporada.

La derrota en el conocido como "Old Firm", el derbi contra los Rangers (3-1) disputado el sábado, fue el detonante del despido del antiguo entrenador del Colombus Crew en la MLS norteamericana.

El Celtic ocupa el segundo puesto en la tabla a seis puntos del líder Hearts of Midlothian, un club de Edimburgo que no conquista el título desde 1960.

Nancy es el tercer entrenador del equipo verdiblanco esta temporada.

Brendan Rodgers dimitió en octubre y fue reemplazado brevemente por un interino bien conocido por la casa, Martin O'Neill, quien había llevado al club campeón de Europa en 1967 a la final de la Copa de la UEFA 2003, perdida contra el Oporto de José Mourinho.

El Celtic aún no ha anunciado el nombre del sucesor de Nancy.