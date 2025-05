Celtics aplastan a Knicks 115-93 y reducen ventaja de Nueva York a 2-1 en las semifinales del Este

NUEVA YORK (AP) — El toque mágico de los Celtics en los triples regresó en el tercer partido. El de los Knicks no.

Jayson Tatum logró 22 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, Payton Pritchard anotó 23 puntos y Boston consiguió fácilmente su primera victoria en las semifinales de la Conferencia Este al vencer el sábado 115-93 a los Knicks de Nueva York.

Los Celtics acertaron 20 de 40 intentos de tres puntos después de haber logrado sólo 25 de 100 en sus dos derrotas en Boston, cuando desperdiciaron ventajas de 20 un.

idades en la segunda mitad de ambos duelos. Los campeones defensores de la NBA se adelantaron por 31 puntos en este partido y nunca hubo algo que se asemejara a una remontada por parte de los Knicks.

"Tienes que vencernos cuatro veces. Eso es lo que cuenta. No dos veces, no una, no tres", dijo el alero de los Celtics, Jaylen Brown. "Tienes que ganar cuatro partidos, así que hay mucho baloncesto por jugar".

Tatum, elegido al Juego de Estrellas y que sólo encestó 12 de 42 disparos en general en Boston, logró cinco triples, lo mismo que Pritchard, el Sexto Hombre del Año de la NBA.

Jaylen Brown anotó 19 puntos y Derrick White consiguió 17 por los Celtics, quienes intentarán empatar la serie el lunes por la noche en el cuarto encuentro antes de regresar a Boston para el quinto el miércoles.

Jalen Brunson anotó 27 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns contabilizó 21 tantos y 15 rebotes por los Knicks, quienes desperdiciaron una ventaja de 2-0 en esta ronda el año pasado y aún buscan su primera aparición en las finales de conferencia desde el año 2000.

"No creo que vinimos con la mentalidad de estar satisfechos, pero creo que sólo inconscientemente nos encontrábamos contentos por estar 2-0", dijo Brunson. "Simplemente no es la forma en que necesitamos abordar el juego".

Boston hizo más triples que cualquier equipo en la historia de la NBA durante la temporada regular, cuando barrió los cuatro encuentros contra Nueva York. Pero los Celtics estuvieron fríos al comenzar esta serie, comenzando con un récord de playoffs de la NBA de 45 fallas en el primer duelo.

Encestaron sus primeros cuatro triples en un inicio fulgurante el sábado y nunca realmente disminuyeron el ritmo. Terminaron embocando seis de siete desde detrás del arco en camino a una ventaja de 36-20, su primer cuarto con más puntos en la postemporada, quitando rápidamente la energía a los fanáticos, algunos de los cuales pagaron más de 600 dólares por boleto para estar en la arena con las celebridades para uno de los encuentros más importantes que los Knicks han jugado en este siglo.

"Sólo era cuestión de tiempo", dijo Tatum.

Tatum y Pritchard encestaron triples consecutivos para una ventaja de 55-33 con cuatro 1/dos minutos restantes en la mitad, y Boston se fue al vestuario con una ventaja de 71-46.

Nueva York acertó cinco de 25 desde detrás del arco y atinó un 68.6% en tiros libres, aunque eso fue principalmente porque Mitchell Robinson encestó cuatro de 12. Los Celtics cometieron faltas intencionales a ese jugador, ineficaz desde la línea de castigo.

___