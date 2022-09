Celtics revelan seria lesión de rodilla de Danilo Gallinari

BOSTON (AP) — Danilo Gallinari sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando jugaba para Italia durante un partido de las eliminatorias para la Copa Mundial FIBA ​​contra Georgia el mes pasado, anunciaron los Celtics de Boston el viernes.

Gallinari se desgarró el mismo ligamento en 2013. Los Celtics no ofrecieron un tiempo estimado para el regreso del italiano. Pero tales lesiones generalmente implican un proceso de recuperación de hasta un año, lo que significa que es poco probable que el veterano juegue esta temporada.

Los Celtics firmaron a Gallinari con un contrato de dos años y 13 millones de dólares en julio. Promedió 11,7 puntos para Atlanta la temporada pasada.

Gallinari, de 34 años, promedia 15,6 puntos en 13 campañas en la NBA con los Hawks, Nueva York, Denver, los Clippers de Los Ángeles y Oklahoma City.

Un video sobre la lesión muestra a Gallinari recibiendo un pase en contraataque y dando un paso antes de comenzar a cojear. En los días posteriores, Gallinari expresó inicialmente que le diagnosticaron una lesión de menisco.

En una publicación de Instagram poco después que el equipo anunciara su nuevo diagnóstico, Gallinari dijo que trabajaría para volver a la acción lo antes posible.

“Esta ha sido una semana difícil para mí, hora que he conocido el alcance de mi lesión”, se lee en la publicación. “Este juego significa todo para mí y no poder estar en la cancha con mis compañeros de los Celtics me duele. Planeo dar todo lo que pueda a la organización de los Celtics y a mis compañeros de equipo en la búsqueda de un título”.

Desde que fue reclutado por los Knicks en la primera ronda del draft de 2008, Gallinari pasó por varios equipos antes de ayudar a Atlanta a dar la sorpresa al disputar la final de la Conferencia Este en 2021.

Los Celtics esperaban que Gallinari y Malcolm Brogdon, otra contratación a través de la agencia libre, pudieran reforzar su rotación después de perder ante los Warriors de Golden State en las Finales de la NBA.