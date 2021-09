CEM Corporation y AmbioPharm se asocian en EE. UU. para la producción de péptidos GMP

MATTHEWS, Carolina Norte y NORTH AUGUSTA, Carolina del Sur--(BUSINESS WIRE)--sep. 15, 2021--

CEM Corporation y AmbioPharm, Inc. se complacen en anunciar la formación de una asociación para la producción de péptidos GMP para el mercado global. La asociación implicará un uso exclusivo 1 de la tecnología de síntesis de péptidos por microondas a gran escala de CEM para la producción de péptidos GMP hasta cantidades de varios kilogramos utilizando reactores ampliables propios. Las principales ventajas de esta nueva relación son los tiempos de producción extremadamente rápidos, la capacidad de producir eficazmente secuencias de péptidos más difíciles y la posibilidad de incorporar protocolos de química ecológicos. Esta asociación permitirá la producción rápida y eficiente de nuevas entidades químicas peptídicas (NEQ) utilizando las últimas tecnologías disponibles. Con este acuerdo, AmbioPharm ha iniciado las operaciones de síntesis de péptidos en sus instalaciones de North Augusta para atender mejor a los clientes con capacidades de síntesis por microondas acelerada.

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

La tecnología de CEM para la producción de péptidos utiliza sistemas automatizados de síntesis de péptidos en fase sólida (SPFS) por microondas a gran escala creados para mejorar la pureza de los péptidos y minimizar el exceso de reactivos necesarios. Además, CEM ha desarrollado metodologías de acoplamiento propias optimizadas para reacciones a temperaturas elevadas 2, una forma única de combinar las reacciones de acoplamiento y desprotección en un solo paso 3 y ha establecido el uso de disolventes más ecológicos que son más accesibles utilizando temperaturas elevadas 4. Estas ventajas tecnológicas únicas se licenciarán a AmbioPharm para la producción de GMP.

AmbioPharm es un líder reconocido en la producción de péptidos cGMP. La empresa cuenta con más de 675 empleados y recientemente ha completado una importante ampliación en su sede de Carolina del Sur (EE. UU.), añadiendo casi 5.200 m 2 de capacidad adicional de fabricación de péptidos. La planta de producción tiene una capacidad de purificación de hasta 30 kg/lote y una capacidad de liofilización de hasta 1.000 litros. El sintetizador CEM Liberty Pro ofrece diferentes tamaños de reactor (3, 8 y 15 litros) que permiten la síntesis de lotes de 5 g a 500 g de péptido final.

"Los fármacos basados en péptidos tienen un enorme potencial de futuro y nos entusiasma contribuir a mejorar su proceso de producción. AmbioPharm es un socio ideal y creemos que esta relación aportará mayores capacidades para la producción de terapias peptídicas." - Dr. Michael J. Collins, presidente y director general de CEM Corporation.

"Con la incorporación de la tecnología de microondas de CEM a nuestras opciones de fabricación de péptidos GMP, podemos ofrecer un servicio aún mejor en términos de entrega acelerada para los productos de nuestros socios, así como capacidades únicas para hacer accesibles péptidos más largos y complejos con métodos de microondas." - Chris Bai, doctor, director general de AmbioPharm Inc.

Ambas empresas expondrán en la próxima conferencia TIDES USA en septiembre de 2021.

Acerca de cem

CEM Corporation, una empresa privada con sede en Matthews, Carolina del Norte, es un proveedor líder de instrumentos de laboratorio. La empresa tiene filiales en el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón y Singapur, así como una red mundial de distribuidores. CEM diseña y fabrica sistemas para ciencias de la vida, laboratorios analíticos y plantas de procesamiento de todo el mundo. Los productos de la empresa se utilizan en muchas industrias, como la farmacéutica, la biotecnológica, la química y el procesamiento de alimentos, así como la investigación académica. Puede obtener más información en: https://www.cem.com.

Acerca de AmbioPharm, Inc.

AmbioPharm, que forma parte del Grupo Ambio Pharmaceuticals, es una empresa líder e innovadora especializada en el desarrollo y la fabricación de péptidos y productos relacionados con ellos. Con una amplia gama de servicios, AmbioPharm fabrica productos a medida para la investigación, el desarrollo clínico y la aplicación comercial destinados a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo. Su sede central se encuentra en EE. UU. y cuenta con instalaciones en Europa, EE. UU. y Asia, AmbioPharm que le permiten operar a nivel internacional con sus más de 14 años de experiencia y conocimientos. Puede obtener más información en: https://www.ambiopharm.com.

____________________________

1 Con excepciones provisionales limitadas 2 US 10.858.390; US 9.969.769; EP17188963.7; JP2016138090 3 US20170226152; WO2017070512; WO2018044356A1 4 US 11.014.959; WO2019241586A1

