Cemento Panam obtiene préstamo por US$200 millones para comprar operaciones de Cemex en Panamá: IFR

9 oct (Reuters) - Cemento Panam firmó un préstamo a siete años por US$200 millones para financiar la adquisición de las operaciones de Cemex en Panamá, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.

El financiamiento fue estructurado y totalmente suscrito por Bladex, que actúa como agente administrativo y de garantías del crédito. BAC Panamá y Global Bank también participaron como prestamistas en la operación.

Cemento Panam, filial del conglomerado dominicano Grupo Estrella, señaló que la compra se enmarca en su estrategia de expansión internacional y consolida su presencia regional en el sector cementero.

"Esta financiación representa una oportunidad estratégica no solo para nuestro cliente, sino también para Panamá, donde confiamos en que esta transacción contribuirá a impulsar el sector de la construcción y generar impactos positivos en la economía local", dijo Samuel Canineu, director comercial de Bladex, citado por IFR.

La operación incluye los activos de Cemex en Panamá, entre ellos una planta cementera con una capacidad de producción de aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas anuales, de acuerdo con IFR. (Reporte de Javier Leira, editado por Manuel Farías)