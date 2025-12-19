LA NACION

Cementos Molins comprará Secil por 1.400 millones de euros

19 dic (Reuters) - El conglomerado portugués Semapa ha acordado vender su cementera Secil a la empresa española Cementos Molins por un valor de 1.400 millones de euros (US$1.640 millones), según anunció el viernes.

Semapa posee la totalidad del capital social de Secil, controla el productor de pasta y papel Navigator y también tiene negocios en los sectores medioambiental y del hidrógeno.

Cementos Molins dijo que financiará la transacción con una combinación de efectivo disponible y fondos procedentes de un acuerdo de crédito sindicado y una emisión de bonos.

El cierre de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2026.

(1 dólar = 0,8541 euros)

(Información de João Vicente Maurício; edición de David Latona; edición en español de Jorge Ollero Castela)

