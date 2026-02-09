Cemex anuncia inversión en startup líder en conversión de residuos en energía limpia

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - Cemex Ventures, la unidad de capital de riesgo corporativo de Cemex, anunció el lunes una nueva inversión en Waste to Energy Advanced Solutions (WtEnergy), una startup que convierte residuos sólidos no reciclables y biomasa en energía limpia.

La inversión acelerará la integración de fuentes de energía limpia en las operaciones globales de Cemex y refuerza su estrategia de descarbonización, respaldada por una subvención de 4.4 millones de euros (unos US$5.24 millones) de la Unión Europea, dijo la compañía en un comunicado.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La tecnología de WtEnergy transforma residuos en gas de síntesis de baja huella de carbono, hidrógeno limpio y bioproductos.

La inversión apoya el programa Futuro en Acción de Cemex, que busca alcanzar emisiones netas cero de CO2 para 2030.

El uso de combustibles alternos con alto contenido de biomasa es un eje principal de la hoja de ruta de descarbonización de Cemex.

CONTEXTO CLAVE

WtEnergy recibió 4.4 millones de euros del Fondo de Innovación de la UE para desarrollar su tecnología de conversión de residuos.

La startup lidera el proyecto HYIELD de 10 millones de euros en la planta de Cemex en Alcanar, España. La iniciativa transforma biorresiduos en hidrógeno limpio de alta pureza.

CITA CLAVE

"Con esta nueva inversión, reforzamos nuestro compromiso de apoyar a startups que están redefiniendo el futuro energético de la industria y generando valor tangible en toda la cadena de valor del cemento", dijo Alfredo Carrato, director de Inversiones en Cemex Ventures.

(1 dólar = 0.8391 euros) (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)