Cemex aumenta su EBITDA trimestral gracias al recorte de costos y al alza de precios

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - El fabricante mexicano de cemento Cemex reportó el jueves un aumento ⁠del 16% en su EBITDA ⁠del cuarto trimestre, respaldado por medidas de reducción de costos y precios más altos de los productos, aunque los resultados no alcanzaron ⁠las estimaciones de ‌los ​analistas.

El EBITDA de la empresa, o los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y ​amortización, aumentó hasta los 781 millones de dólares, por debajo de la ‌estimación de 795 millones de dólares de los ‌analistas encuestados por LSEG.

Cemex dijo que ​tanto los gastos operativos como el costo de las ventas disminuyeron con respecto al año anterior, lo que refleja la estrategia del CEO Jaime Muguiro de centrarse en los negocios principales y devolver el capital a los accionistas.

El directorio de la empresa propuso un dividendo un 40% superior al pago de 130 millones de dólares del año pasado y anunció un ⁠programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de dólares durante los próximos tres años.

Como ​parte del plan de reestructuración, Cemex redujo su plantilla en un 10% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estos despidos estuvieron acompañados de 48 millones de dólares en costos de indemnización, así como de gastos relacionados con la venta de la unidad de Cemex en Panamá y la amortización de ⁠determinadas adquisiciones y activos anteriores.

Estos factores llevaron a Cemex a registrar una pérdida ​neta en el trimestre, revirtiendo las ganancias del mismo periodo del año anterior y quedando por debajo de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a una ganancia neta de 246.67 millones de dólares, ‍según datos recopilados por LSEG.

A pesar de los gastos extraordinarios, las ventas trimestrales aumentaron un 11%, hasta alcanzar los 4,180 millones de dólares, superando las estimaciones, y Cemex atribuyó el aumento a los mejores resultados obtenidos tanto en México como en Europa, Oriente Medio y África.

Cemex ha ​tratado de deshacerse de activos no esenciales y centrarse más en su negocio de áridos en Estados Unidos, y sus ejecutivos han señalado que se están preparando más desinversiones en los últimos trimestres.