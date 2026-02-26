Cemex comprará el fabricante de estuco Omega buscando impulso en EEUU

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - La mexicana Cemex comprará el fabricante ‌estadounidense de ‌estuco Omega ⁠Products International, dijo el jueves la cementera, como parte de su impulso para ofrecer más materiales ​de construcción en ⁠uno ⁠de sus mayores mercados.

Omega, una empresa privada con cuatro ​instalaciones en el oeste de EEUU, genera alrededor de ‌23 millones de dólares al ​año en ebitda, dijo Cemex, ​aunque no reveló un precio de compra.

Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre.

La compra "se alinea con nuestra estrategia de crecimiento en EEUU", dijo el director general ​Jaime Muguiro en un comunicado, y añadió que la expansión complementa las operaciones actuales ⁠de Cemex, dado que las plantas y los clientes de Omega están ‌en muchos de los mismos estados del oeste de Estados Unidos donde la empresa mexicana ya vende cemento, áridos y aditivos.

Muguiro asumió el cargo el año pasado, prometiendo recortar los gastos de uno de los mayores fabricantes de cemento del mundo. ‌Para ello, prescindió de trabajadores y de operaciones en negocios no ⁠estratégicos, al tiempo que redobló la expansión en Estados ‌Unidos.

Tras el ahorro de costos, Cemex espera ⁠que el valor de Omega sea ⁠inferior a siete veces el ebitda. Dado un ebitda anual de 23 millones de dólares al año, eso implicaría un valor de empresa inferior a 161 millones de dólares.

En octubre, ‌Cemex aumentó su participación ​hasta una mayoría en Couch Aggregates, con sede en el sureste de EEUU, que produce arena, grava y piedra triturada. (Información de Kylie Madry; edición de ‌Janane Venkatraman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)