07/04/2022 Cenizas ardientes de helio cubren un raro nuevo tipo de estrellas. Astrónomos han descubierto un nuevo tipo de estrellas con sus superficies cubiertas con carbono y oxígeno, las cenizas de la combustión de helio, una composición muy exótica para una estrella El hallazgo ha sido publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society por un equipo alemán de astrónomos de las Universidades de Tübingen y Potsdam, dirigido por el Prof. Klaus Werner. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSITY OF POTSDAM