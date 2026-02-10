Censo de corrales de engorde en Brasil muestra 9,25 millones de cabezas en confinamiento

Por Ana Mano

SAO PAULO, 10 feb (Reuters) - Alrededor de 9,25 millones de cabezas de ganado pasaron por los corrales de engorde brasileños en 2025, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año previo, ya que los ganaderos locales siguen alejándose del modelo de alimentación con pasto en grandes pastizales.

Según los datos del censo anual de cebaderos recopilados por la empresa de nutrición animal dsm-firmenich, el ganado del mayor exportador de carne de vacuno del mundo se concentraba en 2.445 propiedades de 1.095 localidades, lo que pone de relieve la expansión de la producción en cebaderos como estrategia para mejorar la eficiencia nutricional y el aumento de peso.

El censo de dsm-firmenich muestra la dinámica cambiante del sector cárnico brasileño en un año en el que el país superó a Estados Unidos como mayor productor mundial de carne de vacuno.

La producción de carne de vacuno de Brasil, superior a la estimada en 2025, contribuyó a aliviar la crisis mundial de suministro, ya que las ganaderías estadounidenses descendieron a niveles históricamente bajos. La eficiencia de las ganaderías brasileñas también se debe a la mejora genética y a la reducción de la edad de sacrificio.

El uso de corrales de engorde ha crecido de forma constante durante los últimos 10 años en Brasil, según muestran los datos del censo, en línea con la modernización general del sector.

Mato Grosso, el estado agrícola más grande de Brasil, fue el que más cabezas de ganado pasó por los corrales de engorde el año pasado: 2,2 millones de cabezas, lo que supone un aumento de casi el 30% con respecto a 2024, según los datos del censo.

El estado de São Paulo confinó 1,4 millones de cabezas de ganado, un 7,7% más que el año anterior, mientras que el estado de Goiás confinó la misma cantidad, un 13,6% más que en 2024, según los datos del censo.

La mayor parte de la producción de carne de vacuno de Brasil se queda en el mercado local, mientras que la mayor parte de las exportaciones se vende normalmente a China. (Reportaje de Ana Mano, editado en español por Natalia Ramos)