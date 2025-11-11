Censuradores chinos ordenan eliminar aplicaciones de citas de homosexuales

Autoridades chinas ordenaron remover dos populares aplicaciones de citas para homosexuales de las tiendas móviles del país, confirmó Apple el martes.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en China, donde según activistas, en los últimos años han crecido los esfuerzos por suprimir la expresión de la población LGBTQ, en especial bajo el presidente Xi Jinping.

El fin de semana, usuarios de redes sociales chinas señalaron que las versiones completas de las aplicaciones Blued y Finka, que tienen el mismo dueño basado en Hong Kong, desaparecieron de las tiendas de Apple y Android.

"Por una orden de la Administración del Ciberespacio de China (ACC), hemos removido estas aplicaciones de las tiendas de China", dijo a la AFP un portavoz de Apple.

Dicha administración es el regulador de internet del gobierno chino y su principal encargado de censurar.

"Seguimos la ley en los países donde operamos", agregó el portavoz de Apple.

Meses atrás, el creador de Finka decidió remover esa aplicación de las tiendas afuera de China, mientras Blued se encontraba disponible solo en China, señaló el portavoz.

La AFP no pudo obtener declaraciones de la ACC o los dueños de las aplicaciones.

El martes seguía disponible una versión exprés de Blued para descargar en la tienda de aplicaciones de Apple en China.

Asimismo, afuera de China se puede descargar una versión internacional de Blued, llamada HeeSay.

HeeSay dice tener 54 millones de usuarios LGBTQ+ en todo el mundo, según la descripción de la aplicación en la tienda de Apple.

La popular aplicación de citas para gays Grindr fue removida en 2022 de las tiendas chinas, como parte de una campaña de depuración de la ACC antes de las Olimpiadas de Invierno de Pekín.

En ese momento, Blued permaneció disponible para ser descargada.

