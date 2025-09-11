Centenar de organizaciones de prensa, entre ellas AFP, piden a EEUU que no reduzca los visados para periodistas

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos AFP, pidieron el jueves a la administración Trump renunciar a recortar la duración de los visados para los periodistas extranjeros en Estados Unidos, porque "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad en el país.

"Esto perjudicaría la posición mundial de Estados Unidos, en lugar de reforzarla", escriben los firmantes de una carta abierta, entre ellos la BBC (Reino Unido), la ZDF (Alemania), las agencias Associated Press y Reuters, y las asociaciones de defensa de la prensa RSF (Reporteros Sin Fronteras) y FIP (Federación Internacional de Periodistas).

