Centenar de organizaciones de prensa, entre ellas AFP, piden a EEUU que no reduzca los visados para periodistas
Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos AFP, pidieron el jueve
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos AFP, pidieron el jueves a la administración Trump renunciar a recortar la duración de los visados para los periodistas extranjeros en Estados Unidos, porque "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad en el país.
"Esto perjudicaría la posición mundial de Estados Unidos, en lugar de reforzarla", escriben los firmantes de una carta abierta, entre ellos la BBC (Reino Unido), la ZDF (Alemania), las agencias Associated Press y Reuters, y las asociaciones de defensa de la prensa RSF (Reporteros Sin Fronteras) y FIP (Federación Internacional de Periodistas).
pr/jlo/pta/es/avl
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 4
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja