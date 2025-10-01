Centenares de migrantes parten a Ciudad de México para exigir su regularización

Una caravana de unos 1500 migrantes de diversas nacionalidades partió este miércoles del sur de México rumbo a la capital del país para exigir papeles que les permitan regularizar su situación.

Con una endurecida política migratoria en Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump muchas personas han decidido permanecer en México y otros volver a sus países.

Los migrantes partieron durante la madrugada de la ciudad de Tapachula en la frontera con Guatemala. Portaban una pancarta con la leyenda "Con papeles podemos aportar más a México. Papeles no persecusión".

Los migrantes caminaron después por la carretera bajo la mirada de agentes migratorios mexicanos.

"Decidimos ir para arriba (a Ciudad de México) para mejorar un poquito. No pagan bien; yo estaba trabajando con otro cubano y me pagaban de a 120 pesos el día (US$6,5)", dijo a la AFP Jorge Luis Rivera cubano de 56 años.

Rivera señaló que su propósito ya no es ir a Estados Unidos sino hacer "vida en México". "Que nos reciban y nos ayuden para tener la residencia para quedarnos acá" añadió.

En el mismo sentido se expresó Rebeca García de 26 años migrante de la misma nacionalidad.

"No nos dan papeles no nos dan legalidad y no tenemos trabajo" dijo.

México se convirtió en destino de cientos de migrantes luego de que Trump endureciera la política migratoria de su país tras su regreso a la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país anunció a finales de septiembre que más de dos millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos forzosamente o por voluntad propia desde que Trump asumió el poder a finales de enero.

