Centeno, del BCE, afirma que el débil crecimiento de la eurozona es motivo de gran preocupación

MILÁN, 18 jun (Reuters) -

La debilidad de la economía de la zona euro es motivo de gran preocupación en el Banco Central Europeo y, con el tiempo, no parece compatible con su objetivo de inflación del 2%, advirtió el miércoles Mário Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

En declaraciones al margen de la conferencia "Young Factor" celebrada en Milán, que reúne a estudiantes de toda Europa para que conozcan a banqueros centrales y consejeros delegados de bancos, Centeno, gobernador del Banco de Portugal,

señaló las preocupaciones en torno al crecimiento en la zona del euro cuando se le preguntó por el estado de ánimo dentro del BCE. "Estamos muy preocupados por el crecimiento en Europa porque no llega y, si no llega, la inflación no estará en el 2%. Necesitamos una economía más fuerte para que sea compatible con una inflación del 2%, esa es mi posición principal", dijo Centeno. (Información de Valentina Za; edición de Gavin Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)