BUENOS AIRES, 5 nov (Reuters) - Central Córdoba de Santiago del Estero alcanzó la cima del fútbol argentino al sacar el domingo un empate agónico 1-1 como visitante frente a Racing Club de Avellaneda en la décimosegunda jornada de la Copa de la Liga.

Con el empate, Central Córdoba llegó a 19 puntos en la tabla de posiciones de la Zona B, uno por encima de Belgrano de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza y Racing, los tres con 18 unidades.

"Es muy importante el esfuerzo que hicimos. Trabajamos bien durante los 90 minutos y nos llevamos un punto que, por ir perdiendo en esta cancha y frente a un gran rival, es muy valioso", dijo Mauro Pittón tras el empate agónico.

En un partido con pocas oportunidades de gol disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing sacó ventaja al minuto 70 gracias a una buena definición de Martínez con asistencia de Gabriel Hauche.

Central Córdoba consiguió la igualdad al minuto 90 con un tanto de Mateo Sanabria, tras un centro de Federico Jourdan desde el sector derecho.

"Si no sabemos aguantar un resultado, si no podemos hacer un esfuerzo en los últimos minutos, esto es una mierda, no sirve para las aspiraciones que tenemos", dijo el arquero de Racing, Gabriel Arias, tras la igualdad.

En el conjunto local ingresó en los últimos minutos el internacional colombiano Johan Carbonero luego de siete meses de ausencia tras una grave lesión de rodilla.

Más temprano, Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba igualaron 1-1 con goles de Claudio Aquino y Rodrigo Garro, respectivamente, mientras que Unión de Santa Fe y Lanús empataron sin goles.

El sábado, Independiente sacó un triunfo agónico por 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó escolta de River Plate en la Zona A, en tanto que Instituto de Córdoba superó 2-1 a Argentinos Juniors.

La jornada comenzó el viernes con la derrota 2-1 del vigente campeón River Plate ante Huracán y el empate 0-0 entre Arsenal de Sarandí y Gimnasia y Esgrima La Plata. (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Nicolás Misculin)