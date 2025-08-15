Central Córdoba sorprende a Lanús y Hulk salva al Mineiro en la Sudamericana

El incombustible Hulk salvó con gol in extremis al Atlético Mineiro ante el argentino Godoy Cruz y Central Córdoba dio la nota al vencer a Lanús este jueves, en el cierre de los duelos de ida de unos parejos octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo argentino entre Central Córdoba y Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, se definió con gol de Gastón Verón a los 58 minutos en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El delantero del Ferroviario, que tuvo una actuación sorprendente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aprovechó la marca imprecisa de la defensa del Granate en un tiro de esquina para tomar con plasticidad el balón de cara al arco y fusilar al guardameta Nahuel Losada.

La continuidad del partido tuvo llegadas en ambos pórticos, pero el marcador quedó inmóvil y Central se va a la revancha, el jueves que viene en su casa, con la ilusión de desbancar a un equipo que conoce el peso del trofeo sudamericano.

Reinier, estreno prometedor

En el otro partido del jueves, Atlético Mineiro, subcampeón de la Libertadores de 2024, sufrió pero ganó en Belo Horizonte.

Con el peso del favoritismo de su lado, el Galo deambuló sin ideas por el campo en el primer tiempo ante Godoy Cruz, pero tuvo el enfoque necesario para reponerse y dar la vuelta el marcador en los minutos finales del encuentro ante los argentinos.

El equipo mendocino sonrió primero gracias a un golazo de Santino Andino (37). El delantero de Godoy amagó dos veces ante la salida de defensores del equipo brasileño para sacar un potente remate que se clavó en el ángulo del arco defendido por Everson.

Mineiro sintió el golpe y recién a los 67 minutos llegó la igualdad en el marcador. Un centro por la izquierda desarmó la defensa visitante y el argentino Tomás Cuello definió de primera para empatar el duelo.

Con los ánimos cotizando en alza, el ganador de la Libertadores en 2013 dio su estocada final en el minuto 89. Recién ingresado, Reinier sacó un pase de antología de pecho para dejar de frente al arco a Hulk y el goleador, fiel a su historial, no falló en la definición.

"Estoy muy feliz con mi estreno, con la victoria (...) esa asistencia fue muy importante para el juego, fue para el gol de la victoria", celebró Reinier, flamante incorporación albinegra, repatriada tras un decepcionante paso por Europa, en equipos como Real Madrid y Borussia Dortmund.

La nota negativa de la noche en Minas Gerais se dio en las tribunas, con violentos choques entre hinchas del visitante y guardias de seguridad del estadio Arena MRV, según videos que se viralizaron en redes sociales y portales de noticias argentinos.

Medios brasileños informaron, por su parte, sobre la detención de varios hinchas argentinos.

Octavos muy parejos

El 2-1 del Mineiro deja la llave abierta de cara a la revancha en una semana en suelo argentino.

La jornada del jueves puso fin a los juegos de ida de la ronda de los 16 mejores.

El martes, Once Caldas derrotó a Huracán 1-0 en Manizales y en duelo ecuatoriano Independiente del Valle superó a Mushuc Runa, revelación de la anterior fase de la Sudamericana, por idéntico marcador. Mientras que en su visita a América de Cali, Fluminense sacó un valioso triunfo por 2-1.

Un día después, Bolívar se quedó con el duelo de altura de esta fase al vencer en La Paz (a más de 3600 msnm) al Cienciano de Perú por 2-0 y Alianza Lima repitió resultado de local ante Universidad Católica de Ecuador.

En Santiago, Universidad de Chile quebró la resistencia de Independiente de Avellaneda y cruzará la Cordillera de los Andes con un 1-0 a favor.