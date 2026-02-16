Central sindical CGT de Argentina llama a huelga contra reforma laboral de Milei
BUENOS AIRES, 16 feb (Reuters) - La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anunció el lunes una huelga general de 24 horas para cuando la Cámara de Diputados trate en breve el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei, recientemente aprobada por el Senado.
La Cámara Alta dio la media aprobación del proyecto el jueves pasado luego que el oficialismo negociara una serie de cambios a la iniciativa original, con el que el Gobierno busca fomentar las inversiones y el empleo formal en la tercera economía de Latinoamérica.
La medida cuenta con la resistencia del opositor peronismo de centroizquierda, que aduce que la medida vulnera los derechos de los trabajadores.
Esta huelga sin movilización llamada por la CGT, central históricamente identificada con el peronismo, se concretará el día que Diputados discuta el proyecto de reforma laboral, previsto para antes que finalice febrero.
(Reporte de Jorge Otaola)