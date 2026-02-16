BUENOS AIRES, 16 feb (Reuters) - La poderosa Confederación ‌General del ‌Trabajo (CGT) ⁠de Argentina anunció el lunes una huelga general de ​24 ⁠horas ⁠para cuando la Cámara de Diputados ​trate en breve el proyecto ‌de ley de ​reforma laboral impulsado ​por el presidente ultraliberal Javier Milei, recientemente aprobada por el Senado.

La Cámara Alta dio la media aprobación ​del proyecto el jueves pasado luego que ⁠el oficialismo negociara una serie de cambios ‌a la iniciativa original, con el que el Gobierno busca fomentar las inversiones y el empleo formal en la tercera economía de ‌Latinoamérica.

La medida cuenta con la resistencia ⁠del opositor peronismo de centroizquierda, ‌que aduce que la ⁠medida vulnera ⁠los derechos de los trabajadores.

Esta huelga sin movilización llamada por la CGT, central históricamente identificada con el peronismo, ‌se concretará ​el día que Diputados discuta el proyecto de reforma laboral, previsto para antes que ‌finalice febrero.

(Reporte de Jorge Otaola)