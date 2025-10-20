Centrista Rodrigo Paz gana elecciones presidenciales de Bolivia: tribunal electoral
LA PAZ, 19 oct (Reuters) - El centrista Rodrigo Paz fue electo el domingo presidente de Bolivia, señaló el Tribunal Supremo Electoral del país sudamericano, destacando que el resultado de la segunda vuelta electoral era irreversible.
De acuerdo a la autoridad electoral boliviana, Paz reportaba el 54,53% de los votos, mientras que el conservador Jorge "Tuto" Quiroga se ubicaba en el segundo lugar con el 45,47% de los sufragios.
De esta forma Paz pone fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), del cual el indígena Evo Morales fue su principal líder. (Reporte de Daniel Ramos en La Paz; Editado en español por Maximilian Heath)
