Centrista Rodrigo Paz lidera elección presidencial en Bolivia, habría segunda vuelta: boca de urna Unitel
LA PAZ, 17 ago (Reuters) - El senador centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lideraba la carrera presidencial del domingo en Bolivia, con el 31,3% de los votos, según un sondeo de boca de urna difundido por el canal de televisión Unitel. El expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga, de la coalición Alianza Libre, estaba en segundo lugar con el 27,3% de los votos, según Unitel.
Si ningún candidato presidencial obtiene más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, las elecciones se definirán en una segunda vuelta el 19 de octubre.
(Reporte de Daniel Ramos, escrito por Lucila Sigal)
