Centrista Rodrigo Paz lidera elecciones presidenciales en Bolivia: primeros resultados oficiales

LA PAZ, 17 ago (Reuters) - El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rodrigo Paz encabezaba los resultados de las elecciones generales del domingo en Bolivia, con el 32,04% de los votos, por delante del expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga, según los primeros resultados oficiales.

Si ningún candidato presidencial obtiene más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, las elecciones se definirán en una segunda vuelta el 19 de octubre.

El triunfo de Paz generó sorpresa en Bolivia, ya que en todas las encuestas preliminares había obtenido un apoyo del 10%, muy por detrás de "Tuto" Quiroga y del candidato Samuel Doria Medina, quienes lo superaban por más de 10 puntos porcentuales en intención de voto.

En tanto, Eduardo del Castillo, el candidato del partido gobernante de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), la agrupación del expresidente Evo Morales, quedaba en sexto lugar, según los primeros resultados oficiales.

"La sorpresa Rodrigo Paz es en contra del sistema político y de los viejos políticos que siguen participando, o sea, no es solamente en contra del MAS, hay un empute ciudadano frente a la vieja partidocracia", dijo el analista político José Luis Santisteban.

(Reporte de Daniel Ramos, escrito por Lucila Sigal)