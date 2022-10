Centro de estudios: Rusia retira a sus oficiales de Jersón

KIEV, Ucrania (AP) — El ejército ruso ha retirado a sus oficiales de la ciudad anexionada de Jersón y los ha trasladado al otro lado del Río Dniéper en anticipación de un avance ucraniano, según dijo el domingo el Institute for the Study of War, un centro de estudios con sede en Washington.

Moscú ha dejado tropas recién movilizadas y sin experiencia al otro lado del amplio río para retrasar la contraofensiva ucraniana mientras completa su retirada, añadió el grupo.

Los movimientos de tropas se hacían mientras el ejército ucraniano reportaba que sus contraofensivas continuaban en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Las autoridades instauradas por Rusia en Jersón ordenaron el sábado a toda la población que se marchara de inmediato ante las acciones previstas de tropas ucranianas para retomar la ciudad.

Jersón lleva en manos rusas desde los primeros días de la guerra en Ucrania, que comenzó hace ocho meses. La ciudad es la capital de la región del mismo nombre, una de las cuatro que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anexionó de forma ilegal el mes pasado y puso bajo la ley marcial rusa el jueves.

Fuerzas ucranianas bombardearon el viernes las posiciones rusas en toda la provincia y se centraron en las rutas de suministro de las fuerzas prorrusas que cruzan el Río Dniéper, mientras preparaban una ofensiva para reclamar la ciudad.

El ISW añadió que la nueva estrategia rusa de atacar centrales eléctricas en los últimos días parecía ir dirigida a reducir la voluntad ucraniana de pelear y obligar al gobierno de Kiev a dedicar recursos adicionales a proteger a los civiles y la infraestructura energética. El centro de estudios consideró improbable que la campaña dañara la moral ucraniana, aunque estimó que tendría un impacto económico considerable.

El ejército ucraniano dijo el domingo que las fuerzas rusas estaban en su mayoría a la defensiva, aunque mantenían los ataques contra la red energética de Ucrania y contra varias poblaciones en la región oriental del Donbás.

Nueve regiones de Ucrania, desde Odesa, en el sureste, a Járkiv, en el nordeste, registraron ataques contra instalaciones energéticas y otra infraestructura crítica en el último día, según el Estado Mayor ucraniano. En total se reportaron 25 ataques aéreos rusos y más de 100 ataques de misiles y artillería en toda Ucrania.

A su vez, las fuerzas ucranianas que participaban en la contraofensiva en Jersón y Zaporiyia atacaron instalaciones controladas por Rusia, en especial en la población de Nova Kakhova, y realizaron 17 ataques aéreos en total, según el Estado Mayor ucraniano.

En un post de Telegram, el ejército ucraniano afirmó el domingo que había destruido 14 drones de fabricación iraní durante la última jornada.

Misiles rusos S-300 golpearon durante la noche un barrio residencial en la ciudad de Mykolaiv e hirieron a tres personas, según el comando militar sureño ucraniano. Dos edificios de apartamentos, un parque infantil y un almacén sufrieron daños o quedaron destruidos, señaló en Facebook. No fue posible verificar los reportes de inmediato.

