Centro de Predicción de EEUU ve un 71% de probabilidad de La Niña durante octubre-diciembre

11 sep (Reuters) - En los próximos meses puede haber una transición de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) neutral a La Niña, con un 71% de probabilidad de que ocurra entre octubre y diciembre, informó el jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

"A partir de entonces, se favorece La Niña, pero las probabilidades disminuyen al 54% en diciembre de 2025-febrero de 2026", añadió el centro meteorológico estadounidense.

La Niña forma parte del ciclo climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que afecta a las temperaturas del agua en el centro y el este del Océano Pacífico.

La Niña da lugar a temperaturas del agua más frías, lo que aumenta las posibilidades de inundaciones y sequías, que pueden afectar a los cultivos. Cuando el ENOS es neutro, las temperaturas del agua se mantienen en torno al nivel promedio, lo que da lugar a un clima más estable y, potencialmente, a mejores cosechas.

"Si llegamos a una débil La Niña, debería ser muy breve y débil (...) todos los modelos vuelven a neutral a finales de año", y un lento calentamiento hasta condiciones cercanas o superiores a neutral a finales de la próxima primavera boreal, dijo Donald Keeney, meteorólogo agrícola de Vaisala Weather.

"Las condiciones neutras suelen dar lugar a condiciones de crecimiento favorables en el centronorte de Estados Unidos, pero más secas en las llanuras centrales y meridionales durante el otoño y el invierno. Las perspectivas son un poco más favorables para Sudamérica, especialmente el centro y el norte de Brasil", añadió.

La Oficina Meteorológica de Japón había dicho el miércoles que había un 60% de probabilidad de que no se presentara La Niña y continuaran las condiciones meteorológicas normales hacia el invierno en el hemisferio norte.

La Organización Meteorológica Mundial dijo el martes que el regreso de La Niña podría empezar a afectar a los patrones meteorológicos mundiales a partir de septiembre. (Reporte de Noel John en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)