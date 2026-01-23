Centro educativo de Cisjordania podría cerrar en unos días por amenaza de confiscación israelí: UNRWA

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 23 ene (Reuters) - Un centro de formación para cientos de palestinos en Cisjordania ocupada podría ser cerrado en cuestión de días por las autoridades israelíes, poniendo en peligro la educación de los estudiantes, según informó el viernes la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

El Centro de Formación de Kalandia, que enseña a 350 jóvenes varones de toda Cisjordania habilidades como fontanería y mantenimiento de vehículos, podría ser cerrado, ya que el terreno en el que se asienta corre el riesgo de ser expropiado por las autoridades israelíes, dijo la UNRWA.

"Si el centro se cerrara por la fuerza -y tememos que esto pueda ocurrir en cuestión de días- no habría alternativa educativa para estos estudiantes. Así que se estaría privando de oportunidades económicas a una gran cohorte de refugiados palestinos", dijo Jonathan Fowler, portavoz de UNRWA, a la prensa en Ginebra hablando a través de una conexión de video desde Amán, Jordania.

"El derecho a la educación estaría siendo atacado allí (...) La comunidad internacional tiene que despertar", añadió.

Un portavoz del gobierno israelí acusó a la UNRWA de tener vínculos con el grupo militante Hamás, acusación que la agencia niega.

La UNRWA ha funcionado durante décadas como la principal agencia internacional que se ocupa del bienestar de millones de palestinos descendientes de quienes huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la guerra que rodeó a la fundación de Israel.

Israel demolió estructuras dentro del complejo de la agencia en Jerusalén Este el martes, un sitio que tomó el año pasado.

El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, dijo que la demolición es la última de una serie de acciones israelíes contra la UNRWA, incluyendo una redada en una clínica médica este mes y un plan para cortar la energía y el agua a sus instalaciones en las próximas semanas.

(Reporte adicional de Pesha Magid en Jerusalén; editado en español por Carlos Serrano)