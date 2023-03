Centro nacional de ciberseguridad británico examina los riesgos de tiktok: ministro

Por Kylie MacLellan

LONDRES, 14 mar (Reuters) - El Centro Nacional de Ciberseguridad británico está estudiando si la aplicación de video china TikTok debe prohibirse en los móviles públicos, según afirmó este martes el ministro de Seguridad, Tom Tugendhat.

TikTok está cada vez más en el punto de mira por el temor a que los datos de los usuarios acaben en manos del gobierno chino, lo que socavaría los intereses de seguridad de Occidente.

Estados Unidos, Canadá, Bélgica y la Comisión Europea son algunos de los que ya han prohibido la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance Ltd, en los dispositivos gubernamentales.

"Entender exactamente cuáles son los retos que plantean estas aplicaciones y qué es lo que piden y cómo están llegando a nuestras vidas es increíblemente importante", dijo Tugendhat a Sky News cuando se le preguntó si le gustaría ver TikTok prohibido en los teléfonos del gobierno británico.

"Por eso he pedido al Centro Nacional de Ciberseguridad que investigue este asunto. Aún no he recibido respuesta. Así que no voy a darte esa respuesta todavía. No puedo", señaló.

En otra entrevista con Times Radio, dijo que "tenemos que asegurarnos de que nuestros teléfonos no son programas espía, sino herramientas útiles para nosotros".

TikTok aseguró que estaría decepcionado por tal prohibición.

"Decisiones similares en otros lugares se han basado en temores fuera de lugar y aparentemente impulsados por una geopolítica más amplia, pero seguimos comprometidos a trabajar con el gobierno para abordar cualquier preocupación", dijo un portavoz de TikTok, añadiendo que habían comenzado a tomar medidas para proteger aún más los datos de los usuarios europeos.

Preguntado durante un viaje a Estados Unidos, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo a la cadena ITV que "nos fijamos en lo que hacen nuestros aliados en materia de seguridad. Queremos asegurarnos de que protegemos la integridad y la seguridad de la información sensible. Y siempre lo haremos y tomaremos las medidas que sean necesarias para asegurarnos de que así sea".

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters