Centrocampista español "Monchu" Rodríguez refuerza a Bravos de Juárez en México

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - El club mexicano Bravos de Ciudad Juárez anunció el viernes al centrocampista español Ramón "Monchu" Rodríguez como su refuerzo para el torneo Clausura.

El futbolista de 26 años llega a préstamo a los Bravos desde el Aris Salónica de Grecia, donde jugó 59 partidos, registró cinco goles y nueve asistencias, desde su llegada en 2024.

"Ramón Rodríguez Jiménez, conocido como Monchu, se integra al plantel de los Bravos como refuerzo para este Clausura 2026 de la Liga MX luego de una negociación con el club griego Aris Salónica para acordar la cesión del jugador por un año con opción a compra", informó el club mexicano en un comunicado.

Rodríguez, quien vivirá su primera experiencia fuera de Europa, debutó profesionalmente en agosto de 2020 con el Barcelona en un partido de octavos de final de la Champions League ante el Napoli de Italia.

Ese mismo año fue cedido al Girona, en 2021 fue fichado por el Granada, y un año después llegó al Real Valladolid.

"Hola indomables, ya estoy aquí para defender los colores, nos vemos en el San Benito", dijo Rodríguez en un video publicado por el club mexicano.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)