Centrocampista mexicano Álvarez llega a préstamo al Fenerbahçe de Turquía desde West Ham United

23 ago - El mediocampista mexicano Edson Álvarez continuará su carrera con el Fenerbahçe de Turquía tras concretar su traspaso a préstamo desde el West Ham United de Inglaterra, informaron el sábado ambos clubes.

El capitán de la selección mexicana, quien inició su carrera en 2016 con el América de su país, será dirigido en el club turco por el portugués José Mourinho.

"Nuestro club ha llegado a un acuerdo con el West Ham United de Inglaterra para la cesión del internacional mexicano Edson Álvarez hasta el final de la temporada 2025-2026, con opción de compra", informó el club turco en un comunicado.

El jugador de 27 años salió de las "Águilas" del América en 2019 para jugar con el Ajax de Ámsterdam, y cuatro años después llegó al West Ham United.

Con el Ajax fue campeón en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

Con el club de la Premier League, Álvarez disputó 73 partidos, anotó dos goles y dio tres asistencias.

Álvarez debutó con la selección de México en 2017, ha disputado 93 partidos y anotado siete goles. Ganó la Copa Oro en 2019, 2023 y 2025.

"Sabía que el Fenerbahçe era un gran club antes de venir, pero desde el primer momento me di cuenta de que es mucho más grande de lo que pensaba. Como jugador del Fenerbahçe demostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí, llevo la camiseta del Fenerbahçe desde ahora y haré todo lo posible por ella", dijo Álvarez, citado en el comunicado de su nuevo equipo. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)