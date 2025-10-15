Centros de ciberfraude prosperan en Birmania con internet satelital de Musk

Los centros de estafa de Birmania, acusados de desfalcar miles de millones de dólares a personas de todo el mundo, se están expandiendo rápidamente y ahora utilizan antenas del servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk, estableció una investigación de la AFP.

Aunque los gobiernos de la zona presionan para acabar con ellos, la construcción de estos complejos de casitas rodeadas de alambre y hombres armados continúa de forma desenfrenada en Myawaddy, cerca de la frontera con Tailandia.

Las imágenes de satélite y las grabaciones realizadas con drones por la AFP ilustran la expansión de estos centros y muestran largas filas de antenas de Starlink en algunos de los tejados.

En las tierras inhóspitas del Triángulo de Oro -la zona fronteriza entre Birmania, Tailandia, China y Laos-, organizaciones criminales principalmente chinas emplean a cientos de miles de trabajadores, en muchos casos de forma forzada.

La región es un foco de producción de opio y anfetaminas, de tráfico de droga, contrabando, juegos clandestinos y blanqueo de dinero. Además, la corrupción y los desórdenes causados por la guerra civil en Birmania han permitido a las organizaciones criminales extender sus actividades.

Sentados detrás de una pantalla o un teléfono, sustraen cada año miles de millones de dólares a internautas, a quienes convencieron de haber dado con una lucrativa inversión o con el amor de sus vidas.

Un alto cargo policial de Tailandia estimó en marzo que al menos 100.000 personas trabajaban en estos complejos en la frontera birmana.

Algunas de ellas, originarias de Asia, África u Oriente Medio, mostraron a los periodistas de la AFP las cicatrices de las heridas y los golpes que les propinaban los responsables de estas redes.

"Casi todos los que estábamos allí fueron golpeados en un momento u otro, ya fuera por negarse a trabajar o por intentar escapar", explica Sun, un chino de 25 años que pidió mantenerse en el anonimato.

Fue liberado en febrero en un operativo que permitió rescatar a miles de chinos de ese lugar. Había sido reclutado en junio de 2024, en su aldea a unos 100 kilómetros de Birmania, con la promesa de vender productos chinos por internet.

Al llegar a Myawaddy quedó "aterrorizado". "No dejaba de suplicarles de rodillas que me dejaran partir", recuerda este padre de un niño.

Sin embargo, fue vendido a otro centro por unos 20.000 dólares.

Luego fue "revendido" más veces, antes de ser liberado en febrero y volver al fin a su aldea.

- Antenas de Starlink -

Unas 7000 personas, en su mayoría chinas, fueron liberadas en operaciones contra esos complejos de llamadas que, según la ONU, recurren al trabajo forzoso y la trata de personas.

Bajo presión de China, Tailandia y Birmania, las milicias birmanas aliadas de la junta militar, que garantizan la protección de estos centros de ciberestafas, prometieron en febrero "erradicarlos".

Pero apenas unas semanas después de esas mediatizadas operaciones policiales, las obras de construcción se reanudaron en varios de los centros situados a lo largo del río Moei, que constituye la frontera con Tailandia.

Las imágenes de satélite muestran que las antenas parabólicas de Starlink proliferaron en estos meses para compensar los cortes de internet decretados por las autoridades tailandesas.

Sin apenas actividad en Birmania en febrero, la empresa de Musk es desde mediados de junio uno de los dos principales proveedores de acceso a internet en el país, según el Registro de Internet de Asia-Pacífico (Apnic).

A finales de julio, una comisión del Congreso estadounidense abrió una investigación para determinar el papel desempeñado por Starlink en el acceso a internet de los centros de fraude, informó un portavoz a la AFP.

Esa instancia puede pedir al hombre más rico del mundo que comparezca, pero no puede obligar a declarar al que ejerció como asesor del presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato.

SpaceX, empresa matriz de Starlink, no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El análisis de la AFP de las imágenes satelitales de Planet Labs PBC reveló que, entre marzo y septiembre, se construyeron o modificaron docenas de infraestructuras en el mayor de los complejos, KK Park.

Las grabaciones aéreas de KK Park tomadas por periodistas de la AFP en septiembre confirman que las obras continúan: se puede ver a trabajadores en grandes construcciones, grúas y andamios.

La AFP también ha observado nuevas construcciones o acondicionamientos en varios de los otros 26 centros fraudulentos en los alrededores de Myawaddy, entre ellos los de Shwe Kokko, calificados de "famosos" por el Tesoro estadounidense.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó a nueve personas relacionadas con Shwe Kokko y al capo criminal chino She Zhijiang, fundador del centro comercial de varios pisos Yatai New City.

bur-tu/ib/cr/arm/nn/dbh/avl/hgs/pb/arm