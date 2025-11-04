Centros de votación en Nueva Jersey reciben amenazas, que resultan infundadas

Policías y funcionarios electorales en Nueva Jersey actuaron rápidamente el martes para asegurar lugares de votación tras una serie de amenazas de bomba que luego resultaron infundadas.

La vicegobernadora Tahesha Way, quien también es la principal funcionaria electoral del estado, informó que las amenazas fueron enviadas por correo electrónico a siete condados, incluido Passaic, un condado clave donde el Departamento de Justicia había enviado monitores electorales.

“Las fuerzas del orden han determinado que no hay amenazas creíbles en este momento", declaró Way. "Estamos haciendo todo lo posible para proteger a votantes y trabajadores electorales y coordinarnos estrechamente con socios estatales, locales y federales para garantizar una elección fluida y segura”.

Las amenazas surgieron cuando comenzó el último día de votación en la carrera por la gobernación del estado y un año después de que una serie de amenazas de bomba interrumpieran la votación durante la elección presidencial principalmente en estados clave. También circularon falsas amenazas de bomba en Springfield, Ohio, el año pasado después de que Donald Trump durante la campaña amplificara afirmaciones falsas de que inmigrantes haitianos allí secuestraban y comían mascotas.

Las amenazas del martes involucraron lugares de votación en los condados de Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean y Passaic, indicó el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en un comunicado. Algunas ubicaciones de votación ya habían reabierto al público, dijo, mientras que los votantes en otras fueron enviados a otros lugares para emitir su voto.

“Los agentes del orden han respondido en cada lugar de votación afectado y han trabajado rápidamente para asegurar estos lugares de votación y garantizar la seguridad de cada votante”, señaló Platkin.

La oficina del FBI en Newark sostuvo que estaba al tanto de los informes y estaba asistiendo a las agencias estatales y locales.

El condado de Passaic recibió tres amenazas y envió a votantes afectados a otras ubicaciones temprano el martes, aseguró la portavoz del condado Lindsay Reed en un correo electrónico. Un lugar, un edificio escolar, fue despejado y la votación se reanudó.

Passaic está entre los seis condados en dos estados donde el Departamento de Justicia anunció el mes pasado que enviaría observadores federales. Los otros cinco están en California, que está llevando a cabo una elección especial pidiendo a los votantes que permitan un rediseño del mapa congresional como una forma de contrarrestar la redistribución de distritos republicana instada por Trump.

El Departamento de Justicia estaba respondiendo a solicitudes de los partidos republicanos en cada estado, ambos bajo control demócrata.

El departamento aseveró que su objetivo al desplegar los monitores era “asegurar la transparencia, la seguridad del voto y el cumplimiento de la ley federal”.

La corresponsal Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, contribuyó para esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.