CEO de aerolíneas europeas piden más apoyo para cumplir los objetivos verdes

Por Joanna Plucinska

LONDRES, 14 oct (Reuters) -

Los directores ejecutivos de aerolíneas europeas pidieron más apoyo de la Unión Europea para aumentar el suministro de combustible ecológico para aviones (SAF, por sus siglas en inglés) y mejorar las subvenciones para su creación. La UE empezó este año a exigir a las compañías aéreas que utilicen un combustible de aviación más sostenible, un mandato que requiere una mezcla mínima del 2% que aumentará hasta el 6% en 2030.

"Tenemos mandatos, pero no combustible de aviación sostenible", dijo Luis Gallego, consejero delegado de IAG, en una rueda de prensa del grupo comercial Airlines for Europe el martes. El grupo incluye a los consejeros delegados de Ryanair, easyJet, Air France-KLM, Lufthansa y la propietaria de British Airways, IAG.

Los consejeros delegados manifestaron su deseo de recibir más ayuda de la Comisión Europea para crear un mercado de SAF operativo, así como mayores subvenciones para fomentar la producción de este combustible.

En la actualidad, el SAF cuesta entre tres y cinco veces más que el combustible tradicional.

"Si el SAF tuviera el mismo precio que el carburante de aviación, no necesitaríamos mandatos", dijo Kenton Jarvis, director ejecutivo de easyJet.

El director de la IATA, Willie Walsh, acusó antes al sector petrolero de inflar los costes de las aerolíneas con recargos sobre el SAF.

(Información de Joanna Plucinska; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)