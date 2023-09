Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 26 sep (Reuters) - Airbnb espera acoger hasta medio millón de personas en París durante los Juegos Olímpicos de 2024 y está instando a más parisinos a poner sus casas en alquiler, dijo el martes el presidente ejecutivo Brian Chesky.

Cuantos más anuncios haya, más se contendrán los precios, dijo Chesky a Reuters, en medio del temor a que los valores se disparen y el alojamiento para los Juegos a celebrarse en agosto del próximo año se vuelva inasequible para algunos.

"Mucha gente necesita alojamiento. No tienen suficientes habitaciones de hotel aquí en París para alojar a todos", dijo Chesky.

La oficina de turismo de París espera que unas 16 millones de personas visiten la región parisina con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

"Las encuestas sugieren que hasta el 20% de los parisinos están interesados en ser anfitriones. Si ponen sus (casas) en Airbnb y hay suficientes alojamientos, los precios se mantendrán dentro de lo razonable", aseguró Chesky.

"Si no hay suficientes personas que pongan sus casas en Airbnb y no hay suficientes... hoteles y no pueden construir más hoteles, eso va a aumentar los precios", agregó.

Airbnb, que se convirtió en socio olímpico en 2019, está lidiando con el rechazo de las autoridades locales en todo el mundo en medio de la competencia entre los alquileres vacacionales de corta estancia y los alquileres a más largo plazo para residentes.

Chesky dijo que se dejaría claro a los anfitriones que los listados con la mejor relación calidad-precio tendrían prioridad en los resultados de búsqueda.

"Así, mientras suben los precios de los hoteles, me aseguraré de que Airbnb sea más asequible que los hoteles por la misma cantidad de espacio cuando la gente viaje a París para los Juegos Olímpicos. Creo que podemos hacerlo", afirmó. (Reporte de Elizabeth Pineau; Escrito por Ingrid Melander; Editado en Español por Manuel Farías)