CEO de Airbus sigue preocupado por los motores pese a mejora de cadena de suministro aeroespacial

WASHINGTON, 9 sep (Reuters) - El presidente ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, afirmó el martes que los motores siguen siendo la parte más complicada de la cadena de suministro aeroespacial, mientras el fabricante europeo de aviones trata de aumentar las entregas de aviones.

Faury declaró en una reunión de ejecutivos del sector aeroespacial en Washington D.C. que está "preocupado" por los motores, a pesar de las mejoras observadas en la cadena de suministro.

Airbus aspira a un aumento del 7% en las entregas de 820 aviones este año, pero se enfrenta a retrasos en la recepción de motores y equipos de cabina.

(Allison Lampert y Doyinsola Oladipo en Washington; Editado en español por Juana Casas)