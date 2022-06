Ceo de amex dice que la actividad de los titulares de tarjetas no apunta a una recesión

NUEVA YORK, 2 jun (Reuters) - American Express Co no espera que la economía caiga en una recesión basándose en la actividad de sus titulares de tarjetas, y no ve que la morosidad del sector aumente a niveles prepandémicos en 2022, dijo el jueves su director ejecutivo Steve Squeri.

"Podemos hablar de una recesión, pero no lo veo con la base de las tarjetas", dijo en una conferencia de servicios financieros celebrada por AllianceBernstein.

(Reporte de John McCrank. Editado en español por Javier Leira)