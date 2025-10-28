CEO de Aramco dice que la demanda de petróleo es fuerte y que el mercado está pendiente de sanciones a Rusia

Por Yousef Saba

28 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo del gigante petrolero estatal saudí Aramco dijo el martes que la demanda de crudo era fuerte incluso antes de que se impusieran sanciones a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil y que la demanda china seguía siendo saludable.

"En estos momentos tenemos que esperar a ver qué ocurre con las sanciones", dijo Amin Nasser en una mesa redonda de la conferencia Future Investment Initiative (FII) cuando se le preguntó por los precios del petróleo.

"Pero sin duda sabemos que la demanda es fuerte incluso antes de que se impusieran estas sanciones a Rosneft y Lukoil".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones relacionadas con Ucrania a las dos petroleras rusas el 22 de octubre.

Reino Unido ya había apuntado a Lukoil y Rosneft una semana antes, así como a 44 petroleros de la flota en la sombra en lo que describió como un nuevo intento de endurecer las sanciones energéticas y ahogar los ingresos del Kremlin.

Lukoil, en Moscú, representa alrededor del 2% de la producción mundial de petróleo.

El FII se reúne esta semana en Riad, donde asistirán, entre otros, el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, el presidente colombiano Gustavo Petro, Larry Fink de BlackRock, Jamie Dimon de JPMorgan y Jane Fraser de Citi. También contará con la presencia de pesos pesados de la tecnología y la energía, como Lip-Bu Tan, de Intel, y Patrick Pouyanne, presidente ejecutivo de TotalEnergies.

Nasser dijo que el petróleo y el gas seguirán desempeñando un papel importante en la combinación energética durante las próximas décadas y que los cambios políticos en algunas partes del mundo reconocen la importancia de los hidrocarburos.

"Pasamos por un periodo en el que todo el mundo decía que las renovables y las alternativas no necesitaban petróleo ni gas; ahora se ven muchos cambios de rumbo", dijo.

Trump comenzó su segundo mandato este año con decretos destinados a remodelar la política energética, marcando un alejamiento significativo del enfoque de la administración anterior en las energías renovables y la mitigación del cambio climático.

Aramco invertirá casi US$2000 millones en su filial tecnológica Aramco Digital durante los próximos tres años, y Nasser dijo que la empresa había obtenido 6000 millones de dólares de valor en los últimos dos años gracias a las inversiones en tecnología. (Reporte de Yousef Saba; Escrito por Maha El Dahan; Editado en Español por Manuel Farías)