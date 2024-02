(.)

Por Divya Rajagopal

TORONTO, 14 feb (Reuters) - El presidente ejecutivo de Barrick Gold Corp, Mark Bristow, dijo el miércoles que no estaba interesado en discusiones "por partes" cuando se le preguntó si la compañía consideraría ofertar por algunos de los activs de la canadiense First Quantum Minerals Ltd.

Bristow también dijo que la compañía no se reunió con los accionistas de First Quantum como parte de ninguna gira para evaluar su apoyo a una posible adquisición, luego de un informe de medios publicado en enero indicando el supuesto encuentro.

"No estoy interesado en trabajar en ningún tipo de discusión por partes", dijo Bristow a Reuters en una entrevista después de que la compañía informó sus resultados trimestrales.

First Quantum, que está lidiando con las consecuencias de una orden para cerrar su emblemática mina de cobre en Panamá que representaba alrededor del 40% de sus ingresos, dijo el mes pasado que está evaluando opciones para "administrar su balance", incluida la venta de minas más pequeñas y atraer inversores estratégicos a sus activos más grandes.

La compañía ha perdido más de la mitad del valor de mercado desde que graves protestas en Panamá finalmente derivaron en la orden judicial de cierre de la mina, luego de que se dictaminara que su contrato para operar la instalación era inconstitucional.

Bristow dijo que la situación contenía "múltiples dinámicas" y que el mercado tardaría más en apreciar sus complejidades.

"Una vez que puedas entenderlo, tal vez haya algo que puedas hacer", añadió.

Cuando se le contactó el miércoles, First Quantum se negó a hacer comentarios.

Panamá celebra elecciones presidenciales en mayo y el debate sobre la mina de First Quantum se ha convertido en un punto álgido de la campaña electoral. (Reporte de Divya Rajagopal en Toronto; reporte adicional adicional de Felix Njini en Johannesburgo; Escrito por Denny Thomas. Editado en español por Marion Giraldo)