CEO de BBVA dice que "no hay ninguna garantía" de la operación con Sabadell
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31 jul (Reuters) -
El consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
, Onur Genç:
* NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE QUE SE SIGA ADELANTE CON LA OPERACIÓN CON SABADELL, SE HABLARÁ DE LA OPERACIÓN EN SEPTIEMBRE
* EL EXCESO DE CAPITAL DE BBVA NO TIENE NADA QUE VER CON LA OPERACIÓN CON SABADELL
* NUESTRA OPINIÓN ERA QUE EL GOBIERNO NO TENÍA DERECHO A EMPEORAR LAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN CON SABADELL, NO VAMOS A ESPECULAR SOBRE AHORA
* NO HACEMOS COMENTARIOS SOBRE UNA POSIBLE DEMANDA CONTRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO EN LA OPERACIÓN CON SABADELL
* HAY UNA RAZÓN FUNDAMENTAL CLARA DE LA OPERACIÓN CON SABADELL: LA OFERTA ES UNA OFERTA CON UNA PRIMA ASOMBROSA, YA ANUNCIADA, A LA PREGUNTA ACERCA DE UN POSIBLE EDULCORANTE
* LOS ACCIONISTAS DE SABADELL DEBEN DECIDIR SI ACEPTAN LA OFERTA
* SABADELL ES UN BANCO ASOMBROSO Y POR ESO QUEREMOS COMPRARLO
* NO ESPECULAMOS SOBRE LAS PROBABILIDADES DE QUE SE LLEVE A CABO LA OPERACIÓN
* CREEMOS QUE LA FUSIÓN CON SABADELL SE PRODUCIRÁ, PERO LA CREACIÓN DE SINERGIAS SE RETRASARÁ
* SEGUIMOS VIENDO POTENCIAL DE CREACIÓN DE VALOR EN LA OPERACIÓN CON SABADELL
* TRAS LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SABADELL, BBVA TIENE LA OPCIÓN DE RETIRAR LA OFERTA, PERO SI DECIDIMOS SEGUIR ADELANTE, EL PERIODO DE ACEPTACIÓN COMENZARÁ EN SEPTIEMBRE
* EL BANCO NO TIENE PREVISTO REBAJAR EL UMBRAL DE ACEPTACIÓN EN TORNO AL 50% EN LA OFERTA POR SABADELL, YA QUE SU OBJETIVO ES CONTROLAR LA ENTIDAD CREDITICIA
* SI LOS ACCIONISTAS DE SABADELL APRUEBAN LA VENTA DE TSB Y EL PAGO DE DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS, BBVA TIENE DERECHO A RETIRAR LA OFERTA
* DESPUÉS DE QUE EL GOBIERNO BLOQUEARA EL ESCENARIO DE FUSIÓN CON SABADELL DURANTE AL MENOS TRES AÑOS, ESTARÍA EN MANOS DE BBVA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN TOTAL
* LA VENTA DE TSB POR SABADELL SE INCORPORARÁ AL FOLLETO DE LA OFERTA DE BBVA
Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)
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