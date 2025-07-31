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CEO de BBVA dice que "no hay ninguna garantía" de la operación con Sabadell

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CEO de BBVA dice que "no hay ninguna garantía" de la operación con Sabadell
CEO de BBVA dice que "no hay ninguna garantía" de la operación con SabadellBBVA - BBVA

31 jul (Reuters) -

El consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

, Onur Genç:

* NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE QUE SE SIGA ADELANTE CON LA OPERACIÓN CON SABADELL, SE HABLARÁ DE LA OPERACIÓN EN SEPTIEMBRE

* EL EXCESO DE CAPITAL DE BBVA NO TIENE NADA QUE VER CON LA OPERACIÓN CON SABADELL

* NUESTRA OPINIÓN ERA QUE EL GOBIERNO NO TENÍA DERECHO A EMPEORAR LAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN CON SABADELL, NO VAMOS A ESPECULAR SOBRE AHORA

* NO HACEMOS COMENTARIOS SOBRE UNA POSIBLE DEMANDA CONTRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO EN LA OPERACIÓN CON SABADELL

* HAY UNA RAZÓN FUNDAMENTAL CLARA DE LA OPERACIÓN CON SABADELL: LA OFERTA ES UNA OFERTA CON UNA PRIMA ASOMBROSA, YA ANUNCIADA, A LA PREGUNTA ACERCA DE UN POSIBLE EDULCORANTE

* LOS ACCIONISTAS DE SABADELL DEBEN DECIDIR SI ACEPTAN LA OFERTA

* SABADELL ES UN BANCO ASOMBROSO Y POR ESO QUEREMOS COMPRARLO

* NO ESPECULAMOS SOBRE LAS PROBABILIDADES DE QUE SE LLEVE A CABO LA OPERACIÓN

* CREEMOS QUE LA FUSIÓN CON SABADELL SE PRODUCIRÁ, PERO LA CREACIÓN DE SINERGIAS SE RETRASARÁ

* SEGUIMOS VIENDO POTENCIAL DE CREACIÓN DE VALOR EN LA OPERACIÓN CON SABADELL

* TRAS LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE SABADELL, BBVA TIENE LA OPCIÓN DE RETIRAR LA OFERTA, PERO SI DECIDIMOS SEGUIR ADELANTE, EL PERIODO DE ACEPTACIÓN COMENZARÁ EN SEPTIEMBRE

* EL BANCO NO TIENE PREVISTO REBAJAR EL UMBRAL DE ACEPTACIÓN EN TORNO AL 50% EN LA OFERTA POR SABADELL, YA QUE SU OBJETIVO ES CONTROLAR LA ENTIDAD CREDITICIA

* SI LOS ACCIONISTAS DE SABADELL APRUEBAN LA VENTA DE TSB Y EL PAGO DE DIVIDENDOS EXTRAORDINARIOS, BBVA TIENE DERECHO A RETIRAR LA OFERTA

* DESPUÉS DE QUE EL GOBIERNO BLOQUEARA EL ESCENARIO DE FUSIÓN CON SABADELL DURANTE AL MENOS TRES AÑOS, ESTARÍA EN MANOS DE BBVA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN TOTAL

* LA VENTA DE TSB POR SABADELL SE INCORPORARÁ AL FOLLETO DE LA OFERTA DE BBVA

Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)

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